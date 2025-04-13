Выбросы мазута выявлены только на двух участках пляжей Анапы

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Повторные выбросы мазута выявлены в воскресенье, 13 апреля, только на двух участках побережья Анапы. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

Отмечается, что выбросы зафиксировали на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской и в районе устья реки Можепсин.

"Новые выбросы мазута у кромки воды убирают в первую очередь. После этого продолжают деликатную очистку территорий от мелких фракций нефтепродуктов", – добавили в оперштабе.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел в Керченском проливе в конце 2024 года.

По словам главы Минтранса Романа Старовойта, причиной крушения танкеров стало невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива.

Суммарный ущерб экологии от ЧП составил 84,9 миллиарда рублей. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что вода и пляжи в Севастополе и других поселениях сейчас безопасна для купания, а незначительные выбросы мазута не повлияют на курортный сезон в Крыму.

