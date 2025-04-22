22 апреля, 14:20Происшествия
Один турист погиб из-за опрокидывания лодки в Адыгее
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Адыгее"
Один турист погиб из-за опрокидывания лодки в ходе сплава по реке Белой в Адыгее, передает пресс-служба регионального управления СК РФ.
В ведомстве заявили, что ЧП случилось 21 апреля в районе села Хамышки Майкопского района. В результате опрокидывания рафта четверо пассажиров, приехавших из разных регионов страны, и инструктор оказались в воде. Один из путешественников не смог своими силами выбраться из течения бурной реки.
По факту произошедшего правоохранители организовали доследственную проверку, в рамках которой выяснили, что у осуществлявшего сплав инструктора не было соответствующего сертификата. Более того, у него отсутствовало разрешение на организацию и проведение водного туризма.
В настоящее время следователи работают над установлением обстоятельств произошедшего, а также решают вопрос о заведении уголовного дела, заключили в ведомстве.
Ранее на реке Ахтубе в Астраханской области столкнулись две лодки, перевозившие шестерых туристов из Московской области. ЧП повлекло за собой травмирование 62-летней женщины, которую из-за этого госпитализировали.
Еще один случай столкновения двух судов на воздушных подушках произошел до этого в Самарской области в протоке Рождествено на реке Волге. На борту судна "Нептун-30" было 16 человек, а судно "Хивус" курсировало без пассажиров. Серьезных травм никто не получил.
Два судна столкнулись на переправе через Волгу в Самарской области