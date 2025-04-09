В Астраханской области две лодки с туристами столкнулись на реке

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В Астраханской области на реке Ахтубе столкнулись две лодки, на борту которых находились шесть туристов из Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, пострадала 62-летняя женщина, ее госпитализировали.

В региональном МЧС также уточнили, что это первая в 2025 году авария с участием маломерных судов в Астраханской области.

Ранее два судна на воздушных подушках столкнулись в Самарской области. Инцидент произошел днем 16 февраля в протоке Рождествено на реке Волге.

На борту судна "Нептун-30" было 16 человек, а судно "Хивус" курсировало без пассажиров. Серьезных травм никто не получил. В результате всех пассажиров доставили до места назначения на судне "Нептун-28".

