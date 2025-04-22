Движение было приостановлено в сторону Москвы на участке М-11 в Тверской области

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Движения нет на 195-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы из-за аварии, которая произошла в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба "Автодор"

В связи с этим для автомобилистов организовали съезд на 208-м километре трассы М-10 "Россия".

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, на М-11 в Калининском муниципальном округе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. После транспортные средства загорелись.

На данный момент огнеборцам удалось локализовать возгорание. В ведомстве уточнили, что в результате случившегося пострадали два человека.

Ранее ДТП с последующим возгоранием автомобиля произошло на 18-м километре внешней стороне МКАД. По данным столичного Дептранса, из-за случившегося на автодороге фиксировалось затруднение движения на 5,5 километра. В связи с этим водителям советовали выбирать пути объезда.

До этого водитель и два пассажира, включая ребенка, пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве. По данным столичного МВД, автомобилист не справился с управлением, врезался в другую машину и опрокинулся, а после съехал в кювет.

