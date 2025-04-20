Автомобиль загорелся в результате аварии на МКАД

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ДТП с последующим возгоранием авто произошло на внешней стороне МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Дорожный инцидент произошел на 18-м километре кольцевой автодороги. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока уточняются.

"На месте работают оперативные службы города", – отметили в ведомстве.

В частности, из-за произошедшего ДТП на МКАД отмечается затруднение движения на 5,5 километра. В Дептрансе призвали выбирать пути объезда.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на 56-м километре кольцевой автодороги, в районе проспекта Багратиона. Об обстоятельствах случившегося и возможных пострадавших не сообщалось. Из-за ДТП в районе инцидента было затруднено движение, но затем оно было полностью восстановлено.

