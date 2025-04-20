Авария произошла на МКАД в районе проспекта Багратиона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в районе проспекта Багратиона. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Дорожный инцидент случился на 56-м километре кольцевой автодороги, в районе съезда № 56. На месте уже работают оперативные службы города. Данные о пострадавших и обстоятельства случившегося пока уточняются.

"Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – призвали в ведомстве.

Ранее три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в другую машину, из-за этого его автомобиль опрокинулся и съехал в кювет. Повреждения получили водитель и два пассажира, один из которых – ребенок.

