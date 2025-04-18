Движение восстановлено на МКАД в районе Ивановское после ДТП

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На внутренней стороне 3-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе съезда № 4 восстановили движение после ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Как уточнили в департаменте, в результате аварии опрокинулся автомобиль. ЧП привело к тому, что движение в районе ДТП было затруднено на 7 километров.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее ДТП произошло на внешней стороне 19-го километра МКАД. Движение в районе аварии также оказалось затруднено на 2 километра.

До этого несколько грузовых автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го километра МКАД. Из-за ДТП движение было затруднено на 4,5 километра.