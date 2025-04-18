18 апреля, 17:02Происшествия
Движение восстановлено на МКАД в районе Ивановское после ДТП
Фото: 123RF/vertolet
На внутренней стороне 3-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе съезда № 4 восстановили движение после ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
Как уточнили в департаменте, в результате аварии опрокинулся автомобиль. ЧП привело к тому, что движение в районе ДТП было затруднено на 7 километров.
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее ДТП произошло на внешней стороне 19-го километра МКАД. Движение в районе аварии также оказалось затруднено на 2 километра.
До этого несколько грузовых автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го километра МКАД. Из-за ДТП движение было затруднено на 4,5 километра.
Три автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве