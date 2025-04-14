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14 апреля, 11:55

Происшествия

Несколько грузовиков столкнулись на 108-м километре МКАД

Фото: depositphotos/svedoliver

Несколько грузовых автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Из-за ДТП движение затруднено на 4,5 километра, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Нижегородской области. Мужчина, находившийся за рулем иномарки, не смог справиться с управлением. В результате он выехал на обочину встречного движения и наехал на группу людей.

Кроме того, один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Подмосковье. ДТП произошло на 114-м километре дороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В результате погиб водитель легкового авто.

ДТП произошло на внутренней стороне 108-го километра МКАД

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