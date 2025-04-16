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16 апреля, 15:54

Происшествия

ДТП произошло на внешней стороне 19-го километра МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на внешней стороне 19-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе съезда № 20. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе аварии оказалось затруднено на 2 километра. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

Ранее движение было ограничено по всем полосам Кудиновского шоссе в Подмосковье после ДТП с участием пяти транспортных средств у деревни Колонтаево. По этой же причине было приостановлено движение автобусов № 28, 29 и 31.

До этого несколько грузовых автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го километра МКАД. Из-за ДТП движение было затруднено на 4,5 километра.

Четыре машины столкнулись на Егорьевском шоссе

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