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14 апреля, 12:35

Происшествия

Массовое ДТП произошло на Юго-Восточной хорде в Москве

Фото: 123RF/bilanol

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Юго-Восточной хорде. Движение в районе ДТП оказалось затруднено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что городские оперативные службы на месте выясняют детали произошедшего и уточняют информацию о пострадавших.

Ранее несколько грузовых автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Из-за ДТП движение затруднено на 4,5 километра.

До этого на Ленинском проспекте в аварию попали две машины. В связи с этим движение транспорта было затруднено на 1 километр. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб. Позже движение восстановили.

Грузовик перевернулся на северо-востоке Москвы

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