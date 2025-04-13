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Движение на Ленинском проспекте восстановлено после ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Машины попали в аварию возле дома 148 на Ленинском проспекте. Сотрудники оперативных служб на месте выясняли детали произошедшего и уточняли информацию о пострадавших.

Движение транспорта было затруднено на 1 километр. К настоящему моменту оно восстановлено.

Ранее движение восстановили на Северо-восточной Хорде (СВХ) в столице после аварии, в которой также столкнулись два транспортных средства.

Между тем на участке Пятницкой улицы 14 апреля, в понедельник, ограничат движение транспорта по левой полосе в связи со съемками рекламного ролика. Ограничения будут действовать в период с 06:00 до 13:00, однако они продлятся не более трех минут. Транспорт не сможет проехать на участке от дома 32/75, строение 1 по Валовой улице до дома 71/5, строение 1 по Пятницкой улице.