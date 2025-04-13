Движение транспорта ограничат на участке Пятницкой улицы 14 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта остановят по одной полосе на участке Пятницкой улицы 14 апреля, в понедельник, в связи со съемками рекламного ролика. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что ограничения будут действовать в период с 06:00 до 13:00, однако они продлятся не более трех минут. Транспорт не сможет проехать по левой полосе на участке от дома 32/75, строение 1 по Валовой улице до дома 71/5, строение 1 по Пятницкой улице.

Кроме того, с 14 апреля по 9 июня движение транспорта будет ограничено на участке Новохохловской улицы. Автомобилисты не смогут воспользоваться одной полосой из-за инженерных работ. Также на этом участке водители временно не смогут припарковаться.

Помимо этого, 20, 27 и 29 апреля с 06:00 до 16:00 будет закрыто движение вблизи кладбищ в Москве. В эти даты движение станет недоступно в ряде районов ВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО, ЗАО, СЗАО, ТиНАО. Помимо этого, в СЗАО на Пятницком шоссе от улицы Барышихи до съезда на Митинское кладбище появится выделенная полоса. Она будет предназначена для движения в сторону области.