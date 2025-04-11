Движение возле кладбищ в Москве перекроют в дни религиозных праздников апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение для транспорта перекроют вблизи кладбищ в Москве 13, 20, 27 и 29 апреля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В эти даты с 06:00 до 16:00 будет закрыто движение на некоторых улицах возле кладбищ в ряде районов ВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО, ЗАО, СЗАО, ТиНАО.

По данным ведомства, в СЗАО на Пятницком шоссе от улицы Барышихи до съезда на Митинское кладбище появится выделенная полоса. Она будет предназначена для движения в сторону области. Также в Проектируемом проезде № 5557 возле владения 1 отменят поворот налево на разворотную площадку.

Кроме того, горожане не смогут оставить личные транспортные средства в Волоколамском проезде от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов, на Кавказском бульваре от улицы Бехтерева до Деловой улицы. Ограничения будут распространены также на проезд Стратонавтов в районе Волоколамского шоссе и проезд от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища.

"Будьте внимательны. Стройте маршрут заранее с учетом временных ограничений", – предупредило ведомство.

В Москве в Вербное воскресенье до городских кладбищ будут ходить более 450 автобусов на 32 специальных маршрутах. Для специальных маршрутов назначат номера Э, Э-1, Э-2 и Э-3. Они и некоторые регулярные автобусные маршруты будут работать с 09:00 до 19:00 и предоставлять бесплатный проезд для пассажиров.