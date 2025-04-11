Инспекторы ЦОМП в Вербное воскресенье будут дежурить на семи станциях метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в Вербное воскресенье (13 апреля) будут дежурить на семи станциях метро, которые находятся вблизи храмов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что инспекторы ЦОМП будут помогать маломобильным москвичам и гостям столицы добираться до необходимых мест, а также подскажут им, где находятся ближайшие остановки наземного городского транспорта. Кроме того, сотрудники центра будут сопровождать маломобильных пассажиров в пределах станций метро.

Дежурить инспекторы ЦОМП будут на станциях "Саларьево", "Домодедовская", "Пятницкое шоссе", "Планерная", "Новокосино", "Озерная" и "Улица Академика Янгеля".

Вице-премьер напомнил, что сотрудники центра бесплатно помогают пассажирам, в том числе в сопровождении до соцобъектов и культурных учреждений столицы.

На время пасхальных праздников в Москве организуют работу бесплатных маршрутов наземного транспорта. В Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу они соединят станции метро и Московские центральные диаметры с крупнейшими столичными кладбищами.