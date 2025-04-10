Эксперт Бойко: верба не зацветет в Москве перед Вербным воскресеньем из-за холодной погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Верба не сможет зацвести в Москве в преддверии Вербного воскресенья и Пасхи из-за аномально холодной погоды. Об этом рассказал научный сотрудник ботанического сада биологического факультета МГУ имени Ломоносова Григорий Бойко в беседе с Агентством "Москва".

Как напомнил специалист, период цветения вербы варьируется от 14 апреля до 1 мая. Однако, уточнил он, растения не зацветают, так как понимают, что пришли холода.

"Что касается Пасхи и Вербного воскресенья, то многие бабушки, например, давно к этому приспособились. Они заранее ставят веточки вербы в воду и выгоняют почки, а потом могут их продавать", – добавил Бойко.

При подготовке к православным праздникам жители столицы могут заменить ветви вербы на ветви березы, тополя или ольхи, отметила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Она также посоветовала обратить внимание на искусственные ветви вербы.

По словам Сафроновой, в текущем году вербу привозят с юга частные продавцы, которые открывают продажу на рынках, где цену определяет спрос. При этом березовые ветви смотрятся хорошо даже в тот момент, когда у них только тронулись почки. Вместе с тем она призвала не ломать их, а срезать секатором.

В свою очередь, доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Аделя Баймухамбетова рассказала, что идеальным для хранения ветвей вербы станет место, где нет перепадов температур, прямых солнечных лучей и сквозняка. Все эти факторы могут спровоцировать увядание соцветий, отметила она в беседе с RT.

Чаще всего вербу помещают в вазу без воды, чтобы она сохранила свой первоначальный вид на протяжении всего года, что принято по православным канонам. Однако, если человек захочет в будущем вырастить кустарник, стоит налить в вазу небольшое количество воды. Таким образом почки распустятся, обратила внимание биолог.

"Когда у веток появятся корни, а у почек – желтая опушка, растение можно высадить в открытый грунт. Если вы не планировали сажать растение, но поставили вербу в воду и она распустилась, сохранить веточки в течение длительного периода уже не получится", – добавила Баймухамбетова.

Она также напомнила, что ветви вербы нельзя срезать позже цветения почек. Лучше всего это сделать, когда они уже стали налитыми. Кроме того, выбирать стоит свежие, зеленые и гибкие ветви, на которых нет повреждений, рекомендовала биолог.

Между тем на Пасху, 20 апреля, температура воздуха в столице может достигнуть от 17 до 19 градусов тепла. Как рассказала синоптик Татьяна Позднякова, в этот день также не ожидаются осадки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ночь на Пасху 150 наиболее популярных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 03:30. Также 18 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта продолжат свою работу.