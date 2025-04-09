Синоптик Позднякова спрогнозировала до 19 градусов тепла в Москве на Пасху

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Днем 20 апреля, на Пасху, температура воздуха в Москве может достигнуть от 17 до 19 градусов тепла. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва".

По словам синоптика, 20 апреля также не ожидаются осадки. Кроме того, столбики термометров будут фиксировать в столице температуру более 15 градусов уже к 16 апреля, добавила Позднякова.

Между тем за прошедшие сутки в городе выпало около 35% осадков от месячной нормы. Сугробы в Московском регионе местами выросли до 30 сантиметров.

В настоящий момент столичные специалисты продолжают очищать, отгружать и вывозить снег с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Также они занимаются очисткой крыш жилых домов от снега и наледи и выступающих элементов фасадов зданий.

Однако синоптики сообщили, что сугробы начнут таять с 10 апреля, а теплая погода вернется в город на следующей неделе.