Столичные службы мониторят состояние дорожной сети из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят соответствующие работы в связи с выпадением снега в столице. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, местами усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", – говорится в сообщении.

Специалисты комплекса в 05:00 провели сплошное механизированное подметание и обработку противогололедными реагентами проезжей части и тротуаров. Кроме того, в городе проводится очистка снега на дорожном полотне, пешеходных зонах и возле остановок транспорта, станций метро и дворов.

В связи с непогодой москвичей призвали к внимательности во время нахождения на улице. Им посоветовали не искать укрытия под деревьями и не оставлять рядом с ними личный транспорт. Также автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими участниками движения.

За минувшие сутки в столице выпало около 35% осадков от месячной нормы, добавил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале. По словам синоптика, главная метеостанция города ВДНХ зафиксировала 8 миллиметров осадков.

Помимо этого, специалисты на Балчуге отметили значения в 10 миллиметров, а в Тушине – 13 миллиметров. В Подмосковье наибольшее количество осадков выпало в Долгопрудном и Павловском Посаде – 15 миллиметров, в Волоколамске – 16 миллиметров. Более того, в Клину и Дмитрове было зафиксировано выпадение 18 миллиметров осадков, добавил специалист.

По данным Гидрометцентра России, в среду, 9 апреля, в Москве ожидаются облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Вместе с тем западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.