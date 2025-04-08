Специалисты продолжают очищать крыши столичных жилых домов от снега

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В Москве специалисты в течение всего светового дня продолжают очищать крыши жилых домов от снега. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.



"Очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", – говорится в сообщении.

В работах по очистке участвует необходимое количество бригад кровельщиков, а также автоподъемники.

В ведомстве добавили, что места проведения работ были огорожены специальными лентами и заграждениями, чтобы исключить проход пешеходов. Жителей столицы также попросили быть внимательнее и не заходить за эти ограждения.

В Москве в среду, 9 апреля, высота снежного покрова может вырасти до 12–17 сантиметров. По словам синоптика Михаила Леуса, такие цифры на 20–70% превышают климатическую норму. В настоящее время снежный покров составил 11 сантиметров при норме в 7.

Помимо сильных осадков, синоптики спрогнозировали череду мощных магнитных бурь, которые будут происходить на протяжении всего апреля.

Чувствительные к изменениям погоды люди могут ощутить даже небольшие колебания магнитного поля. В особенности это касается тех, кто активно занимается спортом или имеет хронические заболевания.