Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 9 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и небольшой снег прогнозируются в Москве в среду, 9 апреля. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 5 градусов, по области – до минус 8 градусов.

Почти треть месячной нормы осадков выпала накануне, 8 апреля, в нескольких районах Москвы и Подмосковья. На базовой метеостанции ВДНХ за 12 часов было зафиксировано около четырех миллиметров осадков, на Балчуге – 2 миллиметра осадков, а в Тушине – 5 миллиметров. При этом месячная норма составляет 37 миллиметров осадков.

Городские службы начали прометать дороги и проводить противогололедную обработку из-за выпавшего в Москве мокрого снега и похолодания.