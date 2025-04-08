Городские службы приступили к противогололедной обработке в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы начали прометать дороги и проводить противогололедную обработку из-за выпавшего в Москве мокрого снега и похолодания. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В настоящее время температура воздуха опустилась ниже 0 градусов. Такие погодные условия могут привести к образованию в городе гололедицы. Именно поэтому пешеходов попросили быть осторожнее на улицах, а водителей – соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди следующих транспортных средств.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", – сказано в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что сильный снегопад пройдет в Москве 9 апреля. В результате высота снежного покрова может вырасти до 12–17 сантиметров, что на 20–70% выше нормы.

