Желтый уровень опасности из-за снега объявлен в Московском регионе

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Желтый уровень погодной опасности из-за снега объявили в Москве и Подмосковье с 15:00 8 апреля. Об этом заявили синоптики Гидрометцентра РФ, передает ТАСС.

Предупреждение будет действовать до 06:00 9 апреля. Кроме того, вероятность налипания мокрого снега в Московском регионе сохраняется до 23:00.

В Гидрометцентре напомнили, что желтый уровень на прогностических картах означает потенциально опасные погодные условия. Этот уровень находится в середине цветовой шкалы предупреждений, где красный – самый высокий, а зеленый – самый низкий.

По данным Росгидромета, сильный снег пройдет в Москве 8 и 9 апреля. При этом 9 апреля высота снежного покрова в Москве может достигнуть 12–17 сантиметров.

В связи с выпадением осадков водителям рекомендовано снизить скорость во время движения, а также избегать резких маневров. Тем временем жителям столицы посоветовали не оставлять личные транспортные средства возле деревьев, не искать под ними укрытия, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.