В Москве начали очищать крыши домов от снега

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве начали очищать от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов после снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По информации комплекса, в настоящее время места, где проводятся работы, огорожены лентами и специальными заграждениями. Горожан просят быть внимательнее и не заходить за ограждения.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, которая обрушилась на столицу ночью 7 апреля. Рабочие очищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станции метро и МЦК, железнодорожные станции и платформы.

По словам синоптика Евгения Тишковца, снежный покров продолжит медленно расти до середины недели. В предстоящие выходные, 12 и 13 апреля, в столице ожидается минус 9 градусов.