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07 апреля, 08:11

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей просят выезжать на улицу на личном транспорте только если они не успели сменить зимнюю резину на летнюю. В остальных случаях следует использовать общественный транспорт, говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в городе ожидается снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы", – отметило ведомство.

В результате температурных перепадов в области циклонической активности в южной и восточной частях Московского региона образовался гололед, добавил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

При этом, по словам специалиста, в течение дня зона гололеда будет двигаться в северном направлении.

Тем временем температура воздуха в Москве 7 апреля будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Также синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Снегопад обрушился на Москву ночью 7 апреля

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