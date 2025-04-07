Снегопад обрушился на Москву ночью 7 апреля

С ночи на 7 апреля в столице продолжается снегопад, температура опустилась до минус 2 градусов. По прогнозам, осадки сохранятся в течение дня и позже перейдут в ледяной дождь.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме – расчищают дороги, тротуары и пешеходные зоны. Особое внимание уделяют остановкам, станциям метро и МЦК. Москвичей просят отказаться от поездок на личном транспорте, особенно если автомобили уже на летней резине.

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