06 апреля, 15:32Город
Канатная дорога на ВДНХ в Москве приостановила работу из-за сильного ветра
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ приостановила работу из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале столичного парка "Орион".
Эксплуатация "Воздушного трамвая" будет временно прекращена до тех пор, пока ветровая нагрузка не ослабнет до приемлемых значений, заключили в "Орионе".
По прогнозам специалистов, снег и сильный ветер ожидаются в Москве до 8 апреля. Кроме того, в некоторых местах возможна гололедица. Городские службы уже работают над ликвидацией последствий непогоды. Специалисты очищают от снега улично-дорожную сеть, тротуары и дворовые территории.
По прогнозам синоптиков, сугробы сохранятся в Москве до середины апреля