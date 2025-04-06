Канатная дорога на ВДНХ в Москве приостановила работу из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ приостановила работу из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале столичного парка "Орион".

Эксплуатация "Воздушного трамвая" будет временно прекращена до тех пор, пока ветровая нагрузка не ослабнет до приемлемых значений, заключили в "Орионе".

По прогнозам специалистов, снег и сильный ветер ожидаются в Москве до 8 апреля. Кроме того, в некоторых местах возможна гололедица. Городские службы уже работают над ликвидацией последствий непогоды. Специалисты очищают от снега улично-дорожную сеть, тротуары и дворовые территории.

