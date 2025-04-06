Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды. Специалисты повсеместно очищают от снега улично-дорожную сеть, тротуары и дворовые территории, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В частности, в 06:00 было организовано сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, которые затем обработали против образования гололеда. Цикл этих работ планируется повторять в течение дня.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся на протяжении всего дня воскресенья, 6 апреля. Специалисты предупреждают о возможных сильных порывах ветра. В связи с этим представители комплекса обратились к горожанам с просьбой быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, а также перенести поездки на автомобилях.

В свою очередь ЦОДД призвал водителей выезжать только на зимней резине. Тех автомобилистов, которые уже сменили резину на летнюю, попросили использовать для поездок городской транспорт.

В связи со снегопадом, ветром и обледенением в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, снег и метель будут идти в городе до 09:00 понедельника, 7 апреля, а затем до 23:00 столицу накроет мокрый снег. В связи с этим есть риск налипания мокрого снега на проводах и деревьях.