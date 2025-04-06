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06 апреля, 08:58

Транспорт

ЦОДД призвал столичных автомобилистов выезжать на зимней резине во время снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По прогнозам синоптиков, вплоть до вторника, 8 апреля, в столице ожидаются снег и сильный ветер, возможна гололедица. В связи с этим Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) призвал водителей выезжать только на зимней резине, передает пресс-служба Дептранса города.

При этом тех автомобилистов, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю, попросили использовать для поездок городской транспорт.

Также ведомство призвало водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особую аккуратность необходимо соблюдать на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

За обстановкой на дорогах в круглосуточном режиме следят специалисты Ситуационного центра и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, напомнили в ведомстве.

В ночь на воскресенье, 6 апреля, в Московском регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков. При этом в столице зафиксировано 3 миллиметра снега.

В связи со снегопадом, ветром и обледенением в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

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