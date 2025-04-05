Синоптик Тишковец: высота снега в Москве 7 апреля достигнет 10–15 сантиметров

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Высота снежного покрова в понедельник, 7 апреля, в Москве достигнет 10–15 сантиметров. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что снегопады 6 апреля будут идти без перерыва в течение 24 часов. К вечеру в столице ожидается от 5 до 10 сантиметров снега.

Между тем на юге Подмосковья может выпасть до 15 сантиметров снега, рассказал ранее синоптик Александр Шувалов. По его словам, наибольший удар примет на себя Коломна, Серпухов и Кашира. Снегопады пройдут в регионе 6 и 7 апреля, после чего ожидается несколько холодных дней.

При этом Сергиев Посад, скорее всего, обойдется без снега, подчеркнул специалист.