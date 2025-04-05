Синоптик Тишковец: скорость ветра в Москве 6 апреля достигнет 20 метров в секунду

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Скорость ветра в столице в воскресенье, 6 апреля, в порывах достигнет 15–20 метров в секунду. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом, уточнил синоптик, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров. Всего 6 апреля и в ночь на 7-е выпадет до 43 миллиметров осадков при норме в 37 миллиметров для апреля.

"В ночь на понедельник (в Москве. – Прим. ред.) видимость в снежном вихре сократится до 150 метров", – уточнил Тишковец.

В связи с предстоящей непогодой во второй половине 5 апреля столичные службы переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидаются снег, мокрый снег, отрицательные температуры и усиление ветра.

Столичный главк МЧС России призвал горожан парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть внимательными.