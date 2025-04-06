Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 11:53

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Тишковец: сугробы растают в Москве только к 17–18 апреля

Синоптик рассказал, когда в Москве растают сугробы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Сугробы растают в Москве только к 17–18 апреля, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом на протяжении ближайших суток снегопад будет продолжаться, указал специалист. Он также отметил, что к понедельнику, 7 апреля, высота снежного покрова может достигнуть 10–15 сантиметров.

Городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды. Специалисты повсеместно очищают от снега улично-дорожную сеть, тротуары и дворовые территории.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В связи со снегопадом, ветром и обледенением в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Москве выпал снег в ночь на 6 апреля

Читайте также


обществопогода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика