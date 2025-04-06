Синоптик Тишковец: сугробы растают в Москве только к 17–18 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Сугробы растают в Москве только к 17–18 апреля, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом на протяжении ближайших суток снегопад будет продолжаться, указал специалист. Он также отметил, что к понедельнику, 7 апреля, высота снежного покрова может достигнуть 10–15 сантиметров.

Городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды. Специалисты повсеместно очищают от снега улично-дорожную сеть, тротуары и дворовые территории.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В связи со снегопадом, ветром и обледенением в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.