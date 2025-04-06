Аренда электросамокатов в Москве приостановлена из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве в условиях снегопада, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Поставить сервисы на паузу решено до улучшения погодных условий, поскольку в непогоду передвигаться на электросамокатах и велосипедах может быть опасно. Как только в столице вновь установится хорошая погода, их можно будет арендовать вновь.

Вместе с тем департамент обратился к владельцам личных самокатов и велосипедов с призывом отказаться от поездок во время снегопада и передвигаться по Москве с помощью городского транспорта.

Тем временем городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды. Специалисты повсеместно очищают от снега улично-дорожную сеть, тротуары и дворовые территории.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В связи со снегопадом, ветром и обледенением в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, снег и метель будут идти в городе до 09:00 понедельника, 7 апреля, а затем до 23:00 столицу накроет мокрый снег.