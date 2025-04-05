В парке "Ходынское поле" девушка поймала попугая

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В парке "Ходынское поле" девушка провела успешную спасательную операцию по ловле попугая. Телезрители пишут, что за ним уже даже начали охотиться вороны. Птице пришлось серьезно понервничать: попугая накрыли курткой, но все это исключительно ради безопасности. В итоге он оказался на руках у девушки и все закончилось хорошо.

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