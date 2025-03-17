Врач Тен посоветовал надевать одежду с длинными рукавами, чтобы защититься от клещей

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Чтобы защититься от укусов клещей, перед выходом на прогулку необходимо надеть одежду с длинными рукавами и штанинами. Также важны закрытая обувь и головной убор, отметил оториноларинголог Видновской клинической больницы Рауль Тен. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Помимо этого, перед выходом из дома можно обработать одежду специальным спреем от паразитов. Непосредственно на самой прогулке следует выбирать заранее протоптанные пути, а также избегать высокой травы и кустов, обратил внимание врач.

Тен призвал проводить самостоятельный осмотр по возвращении домой и осматривать домашних питомцев на возможное наличие клещей. Паразиты могут прятаться в складках одежды, за ушами или на волосах, а у животных – в шерсти.

Кроме того, если дома оказался букет, собранный на природе, его также необходимо проверить. Оториноларинголог посоветовал потрясти цветы над ванной перед тем, как поставить их в вазу.

В Сергиевом Посаде на фоне раннего тепла уже был зафиксирован первый случай укуса клеща. Специалисты Минздрава Московской области предостерегли граждан от самостоятельного извлечения паразитов и посоветовали проводить это в медицинском учреждении.

Также жителям Московского региона дали рекомендации по предотвращению укусов: при походе в лес необходимо обувать сапоги, а штаны заправлять в носки. Кроме того, во время обычных прогулок нужно закрывать тело одеждой, у которой есть резинки или манжеты.