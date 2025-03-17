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17 марта, 13:36

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Эксперт Горин: массовых жалоб на укусы клещей в Таиланде не зафиксировано

В РСТ не получали жалоб от российских туристов на нашествие клещей в Таиланде

Фото: depositphotos/Erik_Karits

В Российский союз туриндустрии не поступали жалобы россиян на укусы клещей в Таиланде, рассказал Москве 24 вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил о туристах из Санкт-Петербурга, двоих детях и их матери, пострадавших из-за укусов местных клещей в Таиланде. По возвращении домой у женщины были зафиксированы антитела к боррелиозу. В целом на нашествие клещей российские туристы якобы жалуются еще с января, отмечает канал.

Однако, по словам Горина, страховые компании и органы здравоохранения не фиксировали увеличения обращений.

К нам организованные туристы тоже не обращались. Никаких массовых инфекционных заболеваний или увеличения количества обращений мы не фиксируем. Описанный случай скорее носит исключительный, единичный характер.
Дмитрий Горин
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Эксперт добавил, что в основном российские туристы обращаются в страховые компании с простудой и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24 отметил, что укусы клещей в Таиланде – большая редкость.

Подавляющее большинство (99%) российских туристов отдыхают на пляжах. Клещи кусают обычно тех, кто уходит из курортной зоны куда-то в джунгли, а это менее 1%. Поэтому, если вы приехали в курортную зону, лучше находиться там.
Алексан Мкртчян
вице-президент Альянса туристических агентств

Специалист также напомнил о необходимости оформления страховки при поездках за границу. Без нее лечение при форс-мажорных обстоятельствах может быть очень дорогостоящим, предупредил он.

Ранее сообщалось, что власти Бали усилили профилактику лихорадки денге после беспокойства туристов. В частности, специалисты распылили специальные вещества от насекомых в местах, где были случаи лихорадки денге либо возможно их появление.

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