Эксперт Горин: массовых жалоб на укусы клещей в Таиланде не зафиксировано

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В Российский союз туриндустрии не поступали жалобы россиян на укусы клещей в Таиланде, рассказал Москве 24 вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил о туристах из Санкт-Петербурга, двоих детях и их матери, пострадавших из-за укусов местных клещей в Таиланде. По возвращении домой у женщины были зафиксированы антитела к боррелиозу. В целом на нашествие клещей российские туристы якобы жалуются еще с января, отмечает канал.

Однако, по словам Горина, страховые компании и органы здравоохранения не фиксировали увеличения обращений.



Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) К нам организованные туристы тоже не обращались. Никаких массовых инфекционных заболеваний или увеличения количества обращений мы не фиксируем. Описанный случай скорее носит исключительный, единичный характер.

Эксперт добавил, что в основном российские туристы обращаются в страховые компании с простудой и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24 отметил, что укусы клещей в Таиланде – большая редкость.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Подавляющее большинство (99%) российских туристов отдыхают на пляжах. Клещи кусают обычно тех, кто уходит из курортной зоны куда-то в джунгли, а это менее 1%. Поэтому, если вы приехали в курортную зону, лучше находиться там.

Специалист также напомнил о необходимости оформления страховки при поездках за границу. Без нее лечение при форс-мажорных обстоятельствах может быть очень дорогостоящим, предупредил он.

Ранее сообщалось, что власти Бали усилили профилактику лихорадки денге после беспокойства туристов. В частности, специалисты распылили специальные вещества от насекомых в местах, где были случаи лихорадки денге либо возможно их появление.

