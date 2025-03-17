Эксперт Горин: массовых жалоб на укусы клещей в Таиланде не зафиксировано

17 марта, 13:36Туризм
Фото: depositphotos/Erik_Karits
В Российский союз туриндустрии не поступали жалобы россиян на укусы клещей в Таиланде, рассказал Москве 24 вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил о туристах из Санкт-Петербурга, двоих детях и их матери, пострадавших из-за укусов местных клещей в Таиланде. По возвращении домой у женщины были зафиксированы антитела к боррелиозу. В целом на нашествие клещей российские туристы якобы жалуются еще с января, отмечает канал.
Однако, по словам Горина, страховые компании и органы здравоохранения не фиксировали увеличения обращений.
Эксперт добавил, что в основном российские туристы обращаются в страховые компании с простудой и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24 отметил, что укусы клещей в Таиланде – большая редкость.
Специалист также напомнил о необходимости оформления страховки при поездках за границу. Без нее лечение при форс-мажорных обстоятельствах может быть очень дорогостоящим, предупредил он.
Ранее сообщалось, что власти Бали усилили профилактику лихорадки денге после беспокойства туристов. В частности, специалисты распылили специальные вещества от насекомых в местах, где были случаи лихорадки денге либо возможно их появление.