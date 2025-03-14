NOS: в Нидерландах более 20 человек заболели гепатитом из-за голубики

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В Нидерландах около 24 человек заболели гепатитом А. Причиной могло стать употребление ягод голубики, сообщает телеканал NOS со ссылкой на данные Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды королевства (RIVM).

По данным телеканала, гепатитом заразились 13 мужчин и 11 женщин в возрасте от 16 до 77 лет. Все они заболели в период с ноября 2024-го по февраль 2025 года, восемь человек были госпитализированы. Предположительно, все пострадавшие употребляли зараженные гепатитом замороженные ягоды голубики марки Albert Heijn.

В RIVM не ожидают дальнейшего распространения заболевания, так как его инкубационный период составляет в среднем от 28 до 50 дней.

Компания Albert Heijn в январе приняла решение изъять из продажи в супермаркетах страны замороженные ягоды голубики, так как они могли быть заражены вирусом гепатита А. Производитель настоятельно просил покупателей, успевших приобрести продукт, не употреблять ягоды в пищу.

Ранее более 50 человек стали жертвами неизвестной болезни в ДР Конго. Лихорадка распространилась в районе города Басанкусу. С начала февраля выявили более 943 случаев заражения этой болезнью.

Все заболевшие страдали ознобом, головной болью и болью в суставах. Около 55% экспресс-тестов дали положительный результат на малярию.