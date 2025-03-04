Посольство РФ заявило о единичных случаях лихорадки денге у россиян на Бали

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Массовых случаев заражения лихорадкой денге на острове Бали в Индонезии среди россиян не зафиксировано. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Джакарте.

Как отметили в диппредставительстве, вспышки этой лихорадки происходят каждый год в сезон дождей. Сейчас число зарегистрированных случаев инфицирования не превышает среднестатистических показателей, а обращения россиян в Индонезии носят единичный характер, рассказали в посольстве.

В настоящее время туристам из России оказывается необходимое консульское содействие. Граждане получают консультационную поддержку и помощь в установлении контактов с профильными медицинскими учреждениями, уточнили в диппредставительстве.

Ранее в СМИ сообщалось, что десятки российских туристов, отдыхающих на Бали, заразились лихорадкой денге. Инфекцию распространяют комары, а сама болезнь сопровождается сильными болями в животе, высокой температурой и галлюцинациями.

Помимо Индонезии, по данным СМИ, случаи заболевания фиксировались в Таиланде, Индии, Шри-Ланке и Вьетнаме. У заболевших наблюдаются высокая температура, жажда, тошнота, а также сыпь, боль в суставах и покраснения.