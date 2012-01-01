Вирусолог Волчков назвал способы защиты от серьезных заболеваний в тропиках

Некоторые СМИ сообщили о распространении лихорадки денге среди россиян, которые отдыхали на Бали, во Вьетнаме и Индонезии. Однако власти и представители турбизнеса эту информацию опровергли. Подробнее – в материале Москвы 24.

Ложная тревога

Десятки российских путешественников якобы заразились лихорадкой денге на острове Бали в Индонезии, рассказали 2 марта некоторые СМИ. По данным телеграм-канала SHOT, туристы болеют порой даже целыми семьями. Также источники утверждали, что похожая картина фиксируется в Таиланде и Вьетнаме.

Лихорадка денге – характерное для тропического и субтропического климата острое вирусное заболевание, которое передается от инфицированных комаров рода Aedes. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году было зафиксировано более 14 миллионов случаев инфицирования в 89 странах. Основные симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, а в тяжелой форме фиксируются сильные боли в животе, кровотечения (в том числе внутренние) и нарушение кровообращения. В большинстве случаев инфекция все же протекает без серьезных последствий.



Однако власти и бизнес опровергли сообщения о массовых заболеваниях. В частности, Минздрав Вьетнама не распространял экстренные предупреждения о вспышках с начала 2025 года, сказано в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР). В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний города Хошимин в конце февраля 2025-го опубликовал информацию, согласно которой пик заболеваемости в этом году наступит раньше по сравнению с предыдущим.

"В результате сектор здравоохранения Хошимина принял множество мер по контролю и предотвращению распространения заболевания", – говорится в сообщении АТОР.





из сообщения АТОР Российские организованные туристы, как правило, не отдыхают в Хошимине. <…> Туристы обычно не задерживаются в городе, а следуют дальше в курортные зоны.

По поводу ситуации в Таиланде в АТОР тоже отметили, что туристы и местный Минздрав не передавали никаких сведений о заражениях. Также информацию опровергли в посольстве РФ в стране и генконсульстве на Пхукете.

Касаемо Бали специалисты Роспотребнадзора взяли сообщения СМИ о заболеваемости на контроль. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин также рассказал Москве 24, что Минздрав Индонезии в ответе на официальный запрос РСТ не подтвердил сведения о заражениях. При этом организованные путешественники в любом случае застрахованы от подобных ситуаций, обратил внимание эксперт.

"Роста заболеваемости и обращений туристов на данный момент не зафиксировано. Но нужно учитывать, что при путешествии в страны с тропическим климатом, особенно в сезон дождей, любые укусы комаров, мошек могут вызывать последствия. К сожалению, бывают и ситуации, когда это вызывает сильный аллергический шок. Для этого страховки и необходимы", – объяснил Горин.

Защитные механизмы

Фото: AP Photo/Luis Soto

Лихорадка денге протекает даже тяжелее коронавируса и гриппа, рассказал Москве 24 руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков. По его словам, специфического лечения здесь не существует: при легком течении болезни врачи контролируют воспалительные и аллергические реакции, а при тяжелом применяют терапию для предотвращения мощного иммунного ответа.

Во время поездок в страны с риском заражения эксперт рекомендовал использовать спреи и другие защитные средства от комаров, а также носить правильную одежду.



Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Лучше не носить шорты. Понимаю, что там жарко и хочется раздеться. Но если вы посмотрите на местное население, то люди достаточно хорошо закрыты, прежде всего от солнца. А в вечерние, безветренные часы одежда защитит от укусов комаров.

В свою очередь, Роспотребнадзор также посоветовал закрывать окна и дверные проемы москитными сетками и отказаться от экскурсий на побережье и в болотистые районы.

В ведомстве отметили, что постоянно мониторят эпидемиологическую ситуацию с инфекционными заболеваниями за рубежом и лихорадкой денге в частности. Контролировать процесс помогает в том числе система АИС "Периметр", анализирующая все риски. Кроме того, специалисты регулярно мониторят численность и географическое распространение комаров и используют высокочувствительную ПЦР-тест-систему для выявления инфицированных. Плюс россиян предупреждают через туроператов о рисках заболевания и рекомендуют выбирать безопасные маршруты, говорится в сообщении Роспотребнадзора.





из сообщения Роспотребнадзора В Российской Федерации ежегодно регистрируются только завозные случаи заболевания лихорадкой денге. Благодаря своевременному выявлению лиц с признаками заболевания и обращению заболевших за медицинской помощью случаев с летальным исходом не зарегистрировано.

В ведомстве подчеркнули, что, хоть риск заноса лихорадки денге на территорию России и остается высоким, это не представляет эпидемиологическую опасность для распространения инфекции в стране.

По возвращении домой граждане с симптомами обязаны тут же обратиться к медикам и сообщить им о пребывании в эндемичной по лихорадке стране в течение последних двух недель, добавили в Роспотребнадзоре.