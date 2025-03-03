Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 11:14

Общество

АТОР не подтвердила заражение россиян лихорадкой денге во Вьетнаме

Фото: 123RF/seamm

Туроператоры не подтвердили информацию о массовых случаях заражения российских туристов лихорадкой денге во Вьетнаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что турорганизаторы на данный момент не зафиксировали жалоб от отдыхающих россиян.

Ранее в СМИ появилась информация о случаях заболевания лихорадкой денге среди россиян, пребывающих на острове Бали. Роспотребнадзор заявил, что будет отслеживать сообщения и контролировать ситуацию.

Как отметили в службе, сотрудники осуществляют непрерывный контроль за распространением инфекционных заболеваний в мире, включая лихорадку денге.

Десятки российских туристов заразились лихорадкой денге на Бали

Читайте также


обществотуризм
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика