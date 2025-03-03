03 марта, 11:14Общество
АТОР не подтвердила заражение россиян лихорадкой денге во Вьетнаме
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Туроператоры не подтвердили информацию о массовых случаях заражения российских туристов лихорадкой денге во Вьетнаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что турорганизаторы на данный момент не зафиксировали жалоб от отдыхающих россиян.
Ранее в СМИ появилась информация о случаях заболевания лихорадкой денге среди россиян, пребывающих на острове Бали. Роспотребнадзор заявил, что будет отслеживать сообщения и контролировать ситуацию.
Как отметили в службе, сотрудники осуществляют непрерывный контроль за распространением инфекционных заболеваний в мире, включая лихорадку денге.
Десятки российских туристов заразились лихорадкой денге на Бали