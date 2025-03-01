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01 марта, 09:30

Общество

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения оспы обезьян в стране

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения оспы обезьян в стране

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Распространение оспы обезьян не затронет Россию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства продолжают следить за эпидемиологической ситуацией. При этом Москва готова оказать помощь наиболее пострадавшим странам в первую очередь африканским.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения было принято решение сохранить мировой статус чрезвычайной ситуации на фоне распространения заболевания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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