Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения оспы обезьян в стране

Распространение оспы обезьян не затронет Россию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства продолжают следить за эпидемиологической ситуацией. При этом Москва готова оказать помощь наиболее пострадавшим странам в первую очередь африканским.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения было принято решение сохранить мировой статус чрезвычайной ситуации на фоне распространения заболевания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.