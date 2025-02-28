Эксперт Третьякова назвала способ сохранить яркость цвета волос после окрашивания

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Использование специальных средств для ухода и отказ от посещения бассейна и сауны помогут сохранить насыщенный цвет окрашенных волос. Об этом Москве 24 рассказала топ-колорист Ирина Третьякова.

По ее словам, самое важное правило – в течение двух недель после окрашивания, пока пигмент стабилизируется, пользоваться только шампунем и кондиционером для окрашенных волос.

"Именно они продлевают стойкость цвета и дают гарантию того, что он не будет быстро вымываться. А вот уходовые средства для поврежденных волос, против выпадения, направленные на питание и восстановление, максимально быстро смывают яркость и насыщенность свежего цвета", – отметила эксперт.



Ирина Третьякова топ-колорист Аккуратнее надо быть и с различными жирными по составу масками: липидными, напитанными аминокислотами. Они также могут способствовать быстрому вымыванию цвета.

Кроме того, хотя бы в первые три дня после окрашивания не рекомендуется посещать бассейн, так как хлорированная вода быстро вымывает пигмент. Также в этот период стоит отказаться от похода в сауну или баню, потому как высокие температуры разрушают цвет, добавила колорист.

"По этой же причине надо стараться делать укладку без горячих инструментов, либо обязательно пользоваться термозащитными средствами", – предупредила Третьякова.

Ранее колорист, парикмахер Ольга Веденеева назвала варианты идеального окрашивания для брюнеток. Например, она порекомендовала попробовать технику бразильского блонда, чтобы получить как бы выгоревшие на солнце пряди. Их можно сделать по всей голове либо только на челке.