Колорист Третьякова назвала способ быстро замаскировать седину и отросшие корни

Фото: 123RF/anawat

Специальные тонирующие спреи, тени, пены и муссы для волос помогут быстро замаскировать отросшие корни и скрыть седину. Об этом Москве 24 рассказала топ-колорист Ирина Третьякова.

"В наше время тонирующих средств существует огромное количество. Например, хороший результат можно получить, воспользовавшись спреем", – отметила эксперт.



Ирина Третьякова топ-колорист Однако надо учитывать, что, если распылять спрей слишком близко у волос, краска может потечь и запачкать кожу лица. Поэтому процедуру следует проводить до нанесения макияжа.

А еще такие спреи могут окрашивать ткань головного убора – стоит помнить об этом, прежде чем надеть шапку со светлой подкладкой, добавила парикмахер.

Также можно воспользоваться тонирующими тенями. Их следует аккуратно нанести спонжем по линии пробора. Однако сразу после этого важно распылить сверху лак для волос, держа баллончик на некотором удалении от головы.

"Лак поможет зафиксировать тени, чтобы они не осыпались в течение дня на одежду и лицо", – пояснила Третьякова.



Ирина Третьякова топ-колорист Желательно, чтобы выбранное оттеночное средство совпадало с цветом волос, однако можно сделать корни и чуть темнее – это визуально придаст прическе объем.

А еще в линейках профессиональной косметики для волос есть несмываемые оттеночные пенки и муссы. Они могут отличаться по цвету от локонов и кроме маскировки корней и седины придавать им другой оттенок, отметила эксперт.

Применять такие средства тоже достаточно просто. После мытья головы шампунем и использования бальзама нужно промокнуть волосы полотенцем и нанести пенку или мусс. Особенно тщательно следует прорабатывать места, где больше всего видна седина: обычно это виски и пробор. Затем волосы надо расчесать и высушить феном, рассказала парикмахер.

Ранее парикмахер, стилист Лилия Левина рассказала, как сохранить прическу под головным убором. Она посоветовала зачесывать уже уложенные волосы на другой пробор, перед тем как надеть шапку. А снимая ее, возвращать все в исходное положение.