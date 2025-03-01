Облачная погода и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве 1 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в первый день весны, 1 марта. По области местами пройдет небольшой снег. Также местами возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр РФ.

По прогнозу метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 8 градусов.

Некомфортная погода с высокой влажностью и небольшими осадками установится в Москве на следующей неделе, считают синоптики. В первую неделю марта до ее середины погоду определит глубокий атлантический циклон.

В регионе ожидается облачная погода с осадками, в Подмосковье они могут быть умеренными. До середины рабочей недели температура в ночные часы будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем значение столбика термометра поднимется до 3 градусов выше нуля.