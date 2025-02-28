Москвичам рассказали о погоде в выходные дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями, без существенных осадков ждет москвичей в субботу, 1 марта. Об этом рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в пятницу, 28 февраля, будет последний солнечный день, так как в первый весенний день прогнозируется уже облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. В ночь на субботу, 1 марта, столбик термометра опустится до минус 3–5 градусов, а днем поднимется до плюс 2 градусов.

"Температура воздуха начнет приближаться к климатической норме, а потом даже будет выше нее", – уточнила эксперт.

Позднякова отметила, что в ночь на 2-е число ожидается небольшой снегопад, который днем сменится на мокрый снег с дождем. Синоптик уточнила, что за 12 часов может выпасть не более двух миллиметров осадков.

"Ночью в воскресенье (2 марта. – Прим. ред.) минус 1–3. Днем – минус 1 – плюс 1. То есть температура воздуха в воскресенье уже будет выше климатической нормы где-то на 2–3 градуса", – заключила Позднякова.

На следующей неделе в Москве ожидается некомфортная погода с высокой влажностью и небольшими осадками. По словам синоптика, до середины рабочей недели температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 3 градусов выше нуля.

Также во вторник и среду, 4 и 5 марта, усилится ветер, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду. В связи с этим в городе установится сырая погода, отметила Позднякова.

