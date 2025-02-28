В трех округах РФ ожидается избыток осадков в марте

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Избыток осадков ожидается в марте в нескольких регионах Северо-Западного федерального округа, Урала и Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"От западных границ России до Оби прогнозируется количество осадков около нормы, исключение составляют только Мурманская и Архангельская области, здесь избыток осадков", – цитирует синоптика ТАСС.

Вильфанд рассказал, что избыток осадков будет наблюдаться в том числе на территории от Оби и до восточной границы Сибирского федерального округа – вся Западная Сибирь, Таймыр, север Урала и большая часть Красноярского края. Кроме того, чересчур большие осадки прогнозируются на тихоокеанском побережье РФ: Магаданская область, Хабаровский край, Приморский край, Амурская область и Сахалин.

Одновременно с этим дефицит осадков будет отмечаться в Иркутской области, Забайкалье, Бурятии, на Чукотке и на самом юге Якутии. На оставшейся территории азиатской части России количество осадков будет около нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве наступила весенняя "радиационная" оттепель в четверг, 27 февраля. Днем на метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до плюс 2 градусов, на Балчуге – до плюс 2,5 градуса, а МГУ – плюс 3,5 градуса. Подобный температурный фон свойственен для третьей декады марта.

Синоптики рассказали, что "радиационная" оттепель возникает под действием солнечной радиации на фоне отрицательных температур, когда днем воздух прогревается до 0 градусов.

Между тем самым лучшим периодом для смены зимней резины на летнюю станет конец марта – начало апреля.