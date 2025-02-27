Запрет продажи детям энергетиков и зажигалок вступит в силу с 1 марта 2025 года

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Сразу несколько важных нововведений начнут действовать в России с 1 марта 2025 года. Среди них самозапрет на кредиты для защиты от мошенников, новые правила регистрации частных домов и ограничения продажи энергетиков несовершеннолетним.

Рынок труда

С 1 марта работодателей обяжут оплачивать сотруднику неиспользованные отгулы при его увольнении. Это касается тех дополнительных выходных, которые накопились в течение года. Ранее подобная компенсация не была прописана в законодательстве.

Кроме того, с приходом марта вступит в силу закон, закрепляющий рабочие места за участниками СВО на весь период контракта военнослужащего. Прежде же подобная норма действовала на срок не более одного года, из-за чего работодатель имел право уволить бойца спецоперации.

Защита детей

С 1 марта в России будет запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки. В первую очередь под эту категорию подпадают энергетики. В законе есть исключения только для чая, кофе и напитков на их основе.

Теперь при продаже энергетиков и им подобных бизнес обязан проверять возраст покупателей, попросив показать документы. Более того, региональным властям дали право ограничивать реализацию таких напитков в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях.

Еще один новый закон защищает детей от сниффинга – это разновидность токсикомании путем вдыхания паров бытового газа. С 1 марта несовершеннолетние россияне не смогут купить зажигалки и баллончики для заправки портативных туристических газовых плит. Тех, кто все же решил продать эти товары детям, ждет штраф: граждане заплатят 40–60 тысяч рублей, должностные лица – 150–300, юрлица – 400–600 тысяч.

Финансовые услуги

С наступлением марта россиянам дадут право устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. В первую очередь это будет действовать как дополнительная защита от мошенников.

Закон предусматривает два способа ввести самозапрет – через заявление в МФЦ или "Госуслуги". Причем ограничения могут быть разными: в частности, по профилю кредитора (банк или микрофинансовая организация) или по способу обращения за займом (в отделении организации и дистанционно либо только онлайн). Вводить и снимать ограничение можно будет неограниченное количество раз.

Кроме того, с 1 марта реклама кредитов станет более информативной. Если в промо есть хотя бы одно условие, которое влияет на полную стоимость займа, должен быть размещен призыв ознакомиться и с остальными нюансами. На ТВ и радио на это отводится не менее трех секунд хронометража, в визуальной рекламе вроде билбордов – не менее 5% от площади.

Загородная недвижимость

В первом месяце весны вступит в силу закон, регламентирующий освоение земельного участка.

Во-первых, появился предельный срок на это – не более трех лет с момента приобретения. Во-вторых, теперь четко прописано, что считается освоением (работы для использования земли по целевому назначению). Отсутствие таких нюансов в законе не позволяло изымать и вовлекать брошенные участки в оборот, из-за чего они нередко зарастали бурьяном и становились свалками.

Еще одно нововведение – с 1 марта частные дома и другие сооружения с фундаментом нужно регистрировать сразу же после строительства или реконструкции. Без межевания никакие сделки с ними будут невозможны. Кроме того, если у собственника нет прав на землю, где стоит дом и другие постройки, ее нужно будет купить или взять в аренду. Все это необходимо, чтобы сформировать актуальный реестр подобной недвижимости.

Другая норма в плане строительства частных домов – разрешение использовать маткапитал для оплаты ипотеки, если у компании-подрядчика есть эскроу-счета. Такое постановление правительства тоже вступит в силу с 1 марта. Эскроу-счета давно действуют в сегменте городской недвижимости: застройщик получает деньги только после выполнения всех работ, что защищает россиян от мошенников и недобросовестного бизнеса. Теперь же их будут использовать и в ИЖС.

Транспорт

С 1 марта россиянам больше не понадобится полис ОСАГО для регистрации машины в ГИБДД. Причем, согласно вступающему в силу закону, это касается и покупки нового автомобиля, и просто смены собственника.

Правда, чтобы ездить, полис нужен все равно: при его отсутствии госавтоинспектор выпишет штраф. За первое такое нарушение – 800 рублей, за повторное – от 3 до 5 тысяч.

Кроме того, с 1 марта в Москве и Подмосковье водители такси смогут получать заказы и перевозить клиентов только после прохождения аттестации. Это специальный экзамен для проверки знаний о ключевых объектах инфраструктуры и маршрутах к ним, правилах перевозки пассажиров и багажа, а также об основных действиях водителей в экстренных ситуациях.

Деятельность иноагентов

С 1 марта иноагентам придется открывать спецсчета для своих доходов на территории РФ. Туда будут поступать деньги от их интеллектуальной деятельности, продажи и аренды квартир и машин, а также проценты по вкладам и дивиденды.

Распоряжаться этими средствами можно будет только после снятия статуса. Если же иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, по закону это должен сделать тот, кто отправляет ему деньги.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил эти меры тем, что "предатели страны не должны обогащаться за счет нее и ее граждан".