Аттестация водителей сделает поездки на такси комфортнее и безопаснее

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С 1 марта водители такси в Москве и Московской области смогут получать заказы и перевозить клиентов только при условии успешного прохождения аттестации, которая сделает поездки комфортнее и безопаснее. Об этом сообщает газета "Известия".

Процедура аттестации не вызовет трудностей у таксистов, поскольку она включает в себя информацию, которую водители уже знают. Как рассказал начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Сергей Алексюк, экзамен состоит из трех частей. Они касаются знаний, необходимых каждому водителю такси в его повседневной работе.

Аттестация проверяет знания водителя о ключевых объектах инфраструктуры и маршрутах к ним, правилах перевозки пассажиров и багажа, а также об основных действиях водителей в чрезвычайных ситуациях. Во время тестирования моделируются ситуации ДТП, пожара, а также оценивается выбор оптимальных маршрутов до ключевых объектов города.

"Тестирование состоит из десяти вопросов, на них отводится 20 минут. Чтобы пройти аттестацию, необходимо ответить на восемь из них. Мы видим, что примерно 80% таксистов проходят аттестацию с первого раза", – добавил Алексюк.

По словам специалистов, проверка водителей такси направлена прежде всего на обеспечение высокого уровня обслуживания пассажиров. Введение аттестации не повлияет на работу ответственных водителей и таксопарков.

Соответствующая квалификация таксиста служит для пассажиров подтверждением того, что за рулем находится профессионал, который хорошо ориентируется в городе и способен эффективно действовать в нестандартных ситуациях.

"Введение аттестации – последовательный шаг на пути к улучшению качества и безопасности перевозок", – рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Ежедневно столичное такси перевозит более 1,7 миллиона человек, поэтому особенно важно, чтобы водители проходили проверку, подтверждающую их знания, а пассажиры были уверены в своей безопасности и комфорте во время поездки.

С 1 сентября 2023 года начал действовать новый закон о такси, который предусматривает ответственность служб заказа такси перед пассажирами. В соответствии с ним, службы заказа такси должны гарантировать, что заказы передаются опытным водителям, которые состоят в штате компании или имеют разрешение на работу в такси. Проверка и закон предотвращают случаи, когда за рулем оказывается водитель без прав, с просроченным удостоверением или правами, которые не разрешены для работы в России.

Между тем компания "Яндекс Go" поддержала инициативу о введении обязательной аттестации для водителей такси. Агрегаторы такси сообщают, что доля прошедших аттестацию водителей растет ежедневно. При этом нехватки сотрудников в связи с прохождением тестирования не ожидается.

По информации московского Дептранса, к 25 февраля тестирование успешно прошли свыше 80 тысяч водителей, работающих в столице и Подмосковье. Это число составляет более половины от числа таксистов, осуществляющих перевозки в столичном регионе.