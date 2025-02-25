"Яндекс" поддержал введение аттестации для водителей такси в Москве и области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Яндекс Go" поддержала инициативу о введении обязательной аттестации для водителей такси, которые работают в Москве и Подмосковье, сообщает РБК со ссылкой на представителя организации Викторию Добромыслову.

"Кроме того, мы усиленно информируем водителей о том, что до 1 марта аттестацию можно сдать в более комфортном режиме, без очередей", – отметила она.

Агрегаторы такси сообщают, что доля прошедших аттестацию водителей растет ежедневно. При этом нехватки сотрудников в связи с прохождением тестирования не ожидается. По их данным, аттестация не занимает много времени, и большинство водителей успешно справляются с тестом.

По информации московского Дептранса, к 25 февраля тестирование успешно прошли свыше 80 тысяч водителей, работающих в столице и Подмосковье. Это число составляет более половины от числа таксистов, осуществляющих перевозки в столичном регионе. При этом более 80% водителей такси сдают тестирование с первого раза.

Аттестация представляет собой тест, в ходе которого проверяется знание правил провоза багажа, местных достопримечательностей и порядка действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Процесс занимает около 20 минут. Тест состоит из 10 вопросов, для успешного прохождения достаточно ответить на восемь из них. Сдать тестирование водители могут как офлайн, так и в онлайн-режиме.

С августа 2024 года ее прохождение оставалось добровольным, но уже с субботы, 1 марта, оно станет обязательным. Агрегаторы перестанут выдавать заказы водителям, которые не сдали тестирование.

