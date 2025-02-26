Девять новых остановок наземного транспорта появятся в Москве с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для более чем 30 маршрутов наземного транспорта Москвы с 1 марта введут девять новых остановок, еще две перенесут на более удобные места. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Изменения запланированы в 10 столичных районах. Например, новые остановочные пункты появятся на Юровской улице при следовании от Соколово-Мещерской улицы, на Ленинградском шоссе недалеко от Дома-музея Николая Седнина, у станции метро "Бибирево" на улице Пришвина при следовании от улицы Плещеева.



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"Сегодня в Москве уже более 12,5 тысячи остановок, которые обслуживают около 880 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев", – цитирует Ликсутова пресс-служба Дептранса столицы.

Ранее электробусы вышли на два новых маршрута в ВАО, ЗАО и ЮЗАО. Маршрут № 877 включает шесть станций метро и соединяет востребованные пространства в Южном Бутове и Тропарево-Никулине. А рейс № 662 охватывает районы Ивановское и Новогиреево.