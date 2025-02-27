Россиян предупредили о законах, вступающих в силу в марте

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В марте в России вступают в силу несколько важных законов. О них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Во-первых, спикер ГД напомнил о приоритете нижней палаты парламента, заключающемся в защите здоровья детей.

"В этой связи принят ряд решений, ограждающих их от потребления опасной продукции, которая может привести к серьезным заболеваниям. Речь идет о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков и газосодержащих товаров", – отметил Володин.

Раньше эти меры работали только в ряде регионов. Теперь субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Под запрет газосодержащих товаров подпадут, например, баллончики для заправки зажигалок, так как их дети могут использовать для токсикомании.

Также в марте у граждан появится дополнительный механизм защиты от мошенников, указал Володин. Россияне смогут устанавливать самозапрет на оформление кредитов, как всех, так и некоторых, в зависимости от условий. Банк, получив эту информацию, может отказать в выдаче нового кредита или займа. Чтобы установить или снять ограничение, нужно будет подать заявление через портал "Госуслуги". При этом в МФЦ такая возможность появится не позднее 1 сентября 2025 года.

"Это помешает преступникам брать заемные средства на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные", – пояснил председатель Госдумы.

Следующий закон также коснется кредитов. С марта в рекламе кредитов и займов будут подробно описаны все условия, которые влияют на их полную стоимость. Либо же организацию обяжут предоставлять ссылки на сайт с этой информацией.

Важной деталью станет то, что эти сведения должны быть легко читаемы и понятны, подчеркнул Володин. Кроме того, там появится предупреждение "Оценивайте свои финансовые возможности и риски". Это поможет людям получить все необходимые сведения об услуге и избежать импульсивных решений.

Еще одна мера обяжет иноагентов открыть специальный рублевый счет для зачисления на него ряда доходов. К ним относятся, например, средства от продажи недвижимости и транспортных средств и сдачи их в аренду либо использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Если иноагент не сделает этого самостоятельно, то счет должен создать на его имя плательщик. Использовать эти средства можно будет только после снятия соответствующего статуса.

"Те, кто предал страну, не должны обогащаться за счет нее и наших граждан", – считает политик.

Вместе с тем у педагогических работников вузов и учреждений среднего профессионального образования появятся специальные списки, по которым они будут подготавливать документацию. Благодаря этому на них не смогут возложить работу, не предусмотренную законом об образовании, в том числе связанную с подготовкой других документов.

Аналогичные правила уже действуют в отношении учителей школ, напомнил Володин. Эти изменения направлены на снижение нагрузки на педагогов и повышение качества обучения.

Помимо этого, в марте появится возможность возведения индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Это специальные счета в банке, на которых размещаются денежные средства заказчика до момента окончания строительства, пояснил спикер ГД. Кроме того, по его словам, при строительстве дома через механизм эскроу станет возможным использовать средства материнского капитала.

Продолжая тему недвижимости, Володин уточнил, что со следующего месяца в договоры о комплексном развитии территории (КРТ) будут включать перечень объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

В решении о КРТ будут также учтены расчетные показатели минимально необходимого уровня обеспеченности такими объектами. Более того, другой закон расширит перечень субъектов, обеспечивающих готовность к отопительному периоду.

Муниципалитеты, теплоснабжающие и теплосетевые организации должны иметь согласованный план действий по ликвидации аварий, отметил председатель нижней палаты. Появятся критерии надежности теплоснабжения потребителей, а резервные системы теплоснабжения станут неотъемлемой частью инфраструктуры, что позволит в случае аварии оперативно подключить потребителей к другой системе.

Госдума также планирует рассмотреть законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), вести деятельность на территории России.

Поправки предлагается внести в закон "Об иностранных инвестициях в РФ". Из пояснительной записки к проекту следует, что под ограничения подпадут не только компании, но и другие организации, деятельность которых направлена против безопасности России.