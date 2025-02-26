В ГД внесен проект о запрете возврата в РФ компаний, финансировавших ВСУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), вести деятельность на территории России. Инициативу внесли в нижнюю палату парламента депутаты от фракции "Новые люди".

Поправки предлагается внести в закон "Об иностранных инвестициях в РФ". Из пояснительной записки к проекту следует, что под ограничения подпадут не только компании, но и другие организации, деятельность которых направлена против безопасности России.

Авторы проекта указали, ссылаясь на различные данные, что с 2022 по 2025 год некоторые страны, частные компании, лица и фонды "передали Украине от 300 до 500 миллиардов долларов финансовой помощи". Однако в контексте переговоров России и США стали появляться сообщения о возвращении зарубежных компаний на российский рынок, но деятельность некоторых из них была направлена против безопасности страны.

Россия не ждет ушедшие из страны зарубежные компании "с распростертыми объятиями", заявил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов, добавив, что нужно будет "платить" в том числе и за "свое поведение". Также министр подчеркнул, что отечественная промышленность получила огромные возможности для своего развития после ухода иностранных фирм.

При этом ранее в Минпромторге заявляли, что возвращение иностранных брендов необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. Это важно не только для развития отечественных компаний, но и для обеспечения защиты внутреннего рынка.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что возвращение западных брендов в Россию на конкурентной основе является нормальной торговой практикой. По его словам, конкуренция была бы в интересах потребителей.

